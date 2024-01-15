Готував знеструмлення Києва: СБУ затримала бойовика із угруповання “Вагнер”

Служба безпеки у Рівненській області затримала бойовика із угруповання “Вагнер”, якого російська розвідка “закинула” в Україну для проведення диверсій.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, СБУ

Як повідомляє прокуратура, 34-річний іноземець, який є громадянином Білорусі, у 2014-2017 роках був учасником кількох незаконних збройних формувань бойовиків окупованої Луганщини та Донеччини, у складі яких воював проти України.

У 2023 році чоловік входив до артилерійського підрозділу ПВК “Вагнер” та брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу м. Бахмут на Донеччині.

СБУ уточнює, що чоловік вступив до лав “Вагнера” на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він штурмував Бахмут та прилеглі селища, а згодом повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора.

Прокуратура повідомляє, що 11 січня 2024 року бойовик для виконання завдання куратора незаконно перетнув кордон України, аби підготувати диверсію, яка б знеструмила центральні регіони. Зокрема, чоловік мав встановити GPS трекери на об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненщини, аби Росія отримала точні координати цих об’єктів для подальшого завдання повітряних ударів.

СБУ повідомляє, що дізналась про план РФ ще під час перебування диверсанта в Білорусі. З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.

Вагнерівця було затримано “на гарячому”, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

Прокуратура повідомляє, що це сталося на території Сарненського району Рівненщини. При собі він мав GPS трекери та стартові пакети українського мобільного оператора. Крім того, з метою конспірації своєї злочинної діяльності диверсант використовував підроблений паспорт громадянина України.

СБУ повідомляє, що йому планують повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Водночас прокуратура повідомляє, що йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Однак, крім цих двох статей, прокуратура також вказує третю (ч. 1 ст. 14. – готування до злочину). У повідомленні прокуратури не уточнюється, за якими статтями йому повідомили про підозру, однак в ньому сказано, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років, або й довічне, з конфіскацією майна.