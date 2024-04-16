Готував замах на голову Херсонської ОВА: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ

СБУ затримала зловмисника, який наводив ворожі удари по місцях дислокації ЗСУ та був причетний до спроби замаху на голову Херсонської ОВА.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України.

За даними слідства, зловмисником виявився 55-річний місцевий житель, котрий дистанційно співпрацював з російською спецслужбою через знайомого.

Працюючи в одному із таксопарків Херсона, чоловік збирав дані про місця базування, переміщення українських захисників та облаштування фортифікаційних споруд.

Також агент РФ намагався одержати “потрібну” інформацію від українських військовослужбовців, яких час від часу підвозив.

Отримані дані зловмисник передавав через месенджер своєму знайомому, який під час повномасштабного вторгнення виїхав до Росії та працював на ворожу розвідку. Використовуючи цю інформацію, окупанти готували прицільні удари по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.Крім того, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Повідомляється, що за координатами та “підказками” зловмисника окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

“Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано”.

Чоловіку повідомили підозру в держзраді. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Наразі перевіряється його причетність до наведення щонайменше 7 ударів по обласному центру.