Хотіла стрибнути з мосту: у Кам’янці-Подільському 24-річна жінка намагалась покінчити життя самогубством 

У Кам’янці-Подільському 24-річна жінка намагалась стрибнути з мосту. Правоохоронці їй завадили.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

“Близько 01:45 години на лінію “102” надійшло звернення від місцевої жительки про те, що її подруга намагається стрибнути з Новопланівського мосту. На щастя, наряд поліції у складі поліцейського-водія групи реагування поліції охорони Олега Репенецького та інспектора відділу взаємодії з громадами Олександра Литвинюка були неподалік мосту й прибули на місце події менш, як за хвилину”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зупинили 24-річну камʼянчанку, яка вже перелізла через перила й ледь трималась на мосту. Зі слів жінки, на таке фатальне рішення її штовхнули сімейні труднощі.

Поліцейські заспокоїли дівчину, після чого завезли в лікарню, щоб упевнитись, що з нею все гаразд.