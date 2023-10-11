Політика

Хорватія та Іспанія нададуть Україні 6,5 мільйона євро на розмінування

11 Жовтня 2023 13:59
читать на русском →
допомога, україна, Іспанія, хорватія

Україна отримає від Хорватії 5 млн євро та від Іспанії 1,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні в розмірі 5 мільйонів євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні», – повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялось, Україна і Хорватія підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Жовтня 2023 13:34

Затримано диверсанта, який закладав вибухівку на АЗС у Харкові – СБУ
11 Жовтня 2023 12:51

В Ізраїлі загинув ще один українець – МЗС
11 Жовтня 2023 12:06

Число загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза зросло до 55
11 Жовтня 2023 10:52

Викрили зрадників, які навели російську ракету на кафе в Грозі – СБУ
11 Жовтня 2023 10:16

Зеленський прибув до Брюсселю
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки