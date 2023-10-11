Хорватія та Іспанія нададуть Україні 6,5 мільйона євро на розмінування

Україна отримає від Хорватії 5 млн євро та від Іспанії 1,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович заявив, що вже завтра уряд цієї країни ухвалить надання Україні допомоги у гуманітарному розмінуванні в розмірі 5 мільйонів євро. Також міністр закордонних справ Іспанії з питань Європейського Союзу та співробітництва повідомив, що Іспанія виділить 1,5 мільйона євро на підтримку гуманітарного розмінування в Україні», – повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялось, Україна і Хорватія підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.