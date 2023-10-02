Політика

Хорватія допоможе Україні з розмінуванням

2 Жовтня 2023 14:54
читать на русском →
допомога, україна, хорватія

Хорватія прагне зробити особливий внесок у гуманітарне розмінування в Україні, проводячи, зокрема, у Загребі міжнародну донорську конференцію з розмінування українських територій.

Про це заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня.

“Менш ніж за два дні Хорватія разом з Україною прийматиме у Загребі міжнародну донорську конференцію з розмінування в Україні. Ми сподіваємося привернути увагу світової спільноти до цього важливого питання, яке Хорватія, як і Європейський Союз, розглядає як умову для відновлення України”, – сказав він.

Радман наголосив, що хорватський народ “дуже добре розуміє, через що проходить Україна – тому що ми мали подібний досвід агресії у 1990-х роках”. “Саме тому ми можемо надати і надаємо допомогу в багатьох сферах – від розмінування та відновлення до розслідування воєнних злочинів”, – додав він.

За словами хорватського міністра, проведення Ради ЄС у Києві також є “сигналом того, наскільки ми єдині в нашій підтримці України”. “Сьогодні ми обговоримо, як ми можемо посилити наші зобов’язання щодо безпеки України відповідно до потреб України. Звичайно, Хорватія вітає і підтримує всі ці зусилля”, – сказав він.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Жовтня 2023 15:41

Президент України підписав закон про виплату зарплат полоненим
2 Жовтня 2023 15:06

Уряд Польщі заявив, що найбільший польський державний оборонний концерн не отримав запрошення на форум оборонних індустрій
2 Жовтня 2023 13:56

За тиждень “Армія дронів” уразила рекордну кількість російської артилерії
2 Жовтня 2023 13:03

Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізіології та медицини
2 Жовтня 2023 11:18

Обстріл Херсона: четверо поранених, двоє — у тяжкому стані
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки