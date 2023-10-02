Хорватія допоможе Україні з розмінуванням

Хорватія прагне зробити особливий внесок у гуманітарне розмінування в Україні, проводячи, зокрема, у Загребі міжнародну донорську конференцію з розмінування українських територій.

Про це заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня.

“Менш ніж за два дні Хорватія разом з Україною прийматиме у Загребі міжнародну донорську конференцію з розмінування в Україні. Ми сподіваємося привернути увагу світової спільноти до цього важливого питання, яке Хорватія, як і Європейський Союз, розглядає як умову для відновлення України”, – сказав він.

Радман наголосив, що хорватський народ “дуже добре розуміє, через що проходить Україна – тому що ми мали подібний досвід агресії у 1990-х роках”. “Саме тому ми можемо надати і надаємо допомогу в багатьох сферах – від розмінування та відновлення до розслідування воєнних злочинів”, – додав він.

За словами хорватського міністра, проведення Ради ЄС у Києві також є “сигналом того, наскільки ми єдині в нашій підтримці України”. “Сьогодні ми обговоримо, як ми можемо посилити наші зобов’язання щодо безпеки України відповідно до потреб України. Звичайно, Хорватія вітає і підтримує всі ці зусилля”, – сказав він.