Горіли будинки, АЗС та контейнери в порту: російські дрони атакували Одещину

У ніч з 8 на 9 жовтня росіяни вдарили по Одещині безпілотниками. На місцях влучань виникли масштабні пожежі, відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

Внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох житлових будинках та адміністративній будівлі автозаправної станції.

Також виникла масштабна пожежа на території об’єкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

Як повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв, у Чорноморській громаді, окрім Бурлачої Балки, відсутнє електропостачання. Фахівці ДТЕК розпочали відновлювальні роботи. Критична інфраструктура працює на генераторах. У громаді розпочали розгортання Пунктів незламності.