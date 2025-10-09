        Суспільство

        Горіли будинки, АЗС та контейнери в порту: російські дрони атакували Одещину

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 08:06
        читать на русском →
        Рятувальники Одещини на місці пожежі після атаки дронів / Фото: ДСНС
        Рятувальники Одещини на місці пожежі після атаки дронів / Фото: ДСНС

        У ніч з 8 на 9 жовтня росіяни вдарили по Одещині безпілотниками. На місцях влучань виникли масштабні пожежі, відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок атаки.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

        Внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох житлових будинках та адміністративній будівлі автозаправної станції.

        Реклама
        Реклама

        Також виникла масштабна пожежа на території об’єкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

        За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.  

        Як повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв, у Чорноморській громаді, окрім Бурлачої Балки, відсутнє електропостачання. Фахівці ДТЕК розпочали відновлювальні роботи. Критична інфраструктура працює на генераторах. У громаді розпочали розгортання Пунктів незламності.

        Наслідки атаки на Одещину 9 жовтня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини