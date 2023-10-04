Політика

Голови МЗС України та ШвеціЇ розпочнуть переговори про “гарантії безпеки”

4 Жовтня 2023 18:52
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кулеба, швеція, україна, мзс

Голови МЗС України та Швеції Дмитро Кулеба і Тобіас Білльстрьом домовились розпочати переговори для досягнення угоди про так звані гарантії безпеки.

Про це повідомляє “Європейська правда”

“Під час розмови я з Тобіасом Білльстрьомом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої українсько-шведської угоди про гарантії безпеки відповідно до Вільнюської декларації G7”, – написав міністр.

Він додав, що обговорив зі шведським колегою європейську інтеграцію України, зокрема роботу над початком переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.


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