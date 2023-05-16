Кримінал

Голову Верховного суду Князєва звільнено

16 Травня 2023 18:07
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верховний суд

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові ВС Всеволоду Князєву, через що той втрачає посаду.

За таке рішення, яке означатиме звільнення голови з посади, проголосували 137 суддів. Проти – ніхто. Саму недовіру таємним голосуванням підтримали 140 суддів зі 142, пише УП.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем, заявив секретар засідання Дмитро Луспенчик.

Судді Верховного суду зробили заяву щодо викриття на хабарництві голови ВС Всеволода Князєва і назвали це “чорним днем в історії суду”.

Ввечері 15 травня антикорупційні органи затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у майже 3 млн доларів.


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