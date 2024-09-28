Політика

Головний європейський дипломат обрушився з критикою на Трампа
28 Вересня 2024 15:51
читать на русском →
боррель, трамп
Президент України Володимир Зеленський з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві 7 лютого 2024 року / Фото Офіс президента України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував Трампа за закиди в недостатній допомозі Україні.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відповів Дональду Трампу, який заявив на початку тижня, що «європейці не роблять свою частину [роботи з допомоги Україні]. «Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, – європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше. Це вже понад 130 мільярдів євро», – цитує Борреля Укрінформ.

Боррель нагадав, що військова частина європейської допомоги Україні становить 45 млрд євро, і що для ЄС це значна сума. Крім того, він зазначив, що ЄС надав Україні статус країни-кандидата і перспективу членства в союзі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Вересня 2024 15:12

“Хезболла” підтвердила смерть Хасана Насралли
28 Вересня 2024 16:00

У Казачій Лопані росіяни вбили людину, ще трьох поранили
28 Вересня 2024 15:31

У Коломні вбили керівника Центру безпілотної авіації
28 Вересня 2024 13:32

У Сумах вже 9 загиблих
28 Вересня 2024 13:17

На Рівненщині у блокпост врізалася вантажівка: загинув поліцейський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
усі думки