Головний європейський дипломат обрушився з критикою на Трампа

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкритикував Трампа за закиди в недостатній допомозі Україні.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відповів Дональду Трампу, який заявив на початку тижня, що «європейці не роблять свою частину [роботи з допомоги Україні]. «Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, – європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше. Це вже понад 130 мільярдів євро», – цитує Борреля Укрінформ.

Боррель нагадав, що військова частина європейської допомоги Україні становить 45 млрд євро, і що для ЄС це значна сума. Крім того, він зазначив, що ЄС надав Україні статус країни-кандидата і перспективу членства в союзі.