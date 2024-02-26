Політика

Головнокомандувач ЗСУ Сирський готує два плани для війни, – Зеленський

26 Лютого 2024 20:10
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зеленський, сирський
Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: ОП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два плани для війни, залежно від допомоги США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

Голова держави зазначив, що від військової допомоги США буде залежати, як буде поводити себе українська армія на полі бою.

“Якщо Київ отримає допомогу від США, він зможе почати відтісняти назад росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні”, – йдеться у матеріалі.

Володимир Зеленський також заявив, що без допомоги США Україні буде не тільки важко здобути нові перемоги на полі бою, але й складно утримувати оборону цього року.

“Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові… не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові до оборони, до того, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко”, — зазначив президент.


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