Суспільство

Головнокомандувач Збройних сил Швеції заявив, що варто готуватись до війни

8 Січня 2024 14:36
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швеція

Усі громадяни Швеції мають бути готовими до війни, переконані головнокомандувач Збройних сил країни  Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на телеканал TV4

“У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни”.

Міністр наголосив, що ситуація є серйозною. Він також висловив занепокоєння тим, що модернізація цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.

Його думку поділяє головнокомандувач Збройних сил, який підкреслив, що “це дуже серйозна ситуація” і що “тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій”.

Бюден наголосив, що в останні роки вдалося багато зробити для зміцнення безпеки Швеції у вигляді значних інвестицій в оборону.

Водночас він нагадав, що Швеція все ще перебуває на порозі НАТО. Бюден вважає, що чим швидше країна стане повноправним членом Альянсу, тим краще.

“Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація…Подивіться на новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Чим більше людей, які думають, розмірковують і готуються, тим сильніше наше суспільство”.

За його словами, у випадку війни “сильне громадянське суспільство” є більш важливим, ніж будь-коли.


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