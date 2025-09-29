Голова Євроради готує план для обходу вето Орбана щодо членства України в ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пропонує змінити правила відкриття переговорів про вступ, щоб Україна та Молдова могли розпочати реформи попри опір Угорщини. Ініціатива обговорюватиметься на саміті в Копенгагені цього тижня.

Про це пише Politico.

Антоніу Кошта веде переговори зі столицями країн ЄС, щоб спростити процес розширення та розблокувати глухий кут у питанні майбутнього членства України та Молдови.

Ця дипломатична ініціатива є спробою обійти прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який використовує право вето, щоб затримати просування України на шляху до членства в Союзі. Згідно з чинними правилами, всі 27 країн ЄС повинні одноголосно схвалити кожен етап процесу вступу.

Молдова, яка також є офіційним кандидатом на членство в ЄС, рухається в одному пакеті з Україною в процесі приєднання та не може просунутися далі, доки триває цей застій.

За пропозицією Кости, так звані переговорні кластери — ключові юридичні етапи на шляху до членства — можуть бути відкриті за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не одностайним рішенням. Закриття кластерів все одно потребуватиме підтримки всіх країн ЄС, але зниження вимог для відкриття переговорів дозволить Україні та Молдові розпочати необхідні реформи та демонструвати прогрес у наближенні до стандартів ЄС у конкретних політичних сферах. Це дозволить рухати процес кандидатства навіть у разі заперечень однієї чи двох країн.

Джерела Politico повідомили, що Кошта безпосередньо переконував європейських лідерів під час свого нещодавнього “турне столицями”, де зустрівся з низкою керівників, а також під час двосторонніх перемовин на полях Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у понеділок вирушить в Україну, оскільки країна завершує процес перевірки законодавства, необхідного для просування своєї заявки.

“Усі кластери були перевірені у рекордні терміни. Україна виконала завдання. Вона готова до наступного етапу. Тепер усе залежить від держав-членів, щоб дати зелене світло. Але Україна, ані Європа не можуть дозволити собі, щоб темпи українських реформ сповільнилися. Зараз час діяти швидше”, — сказала Кос.