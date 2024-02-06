Голова СБУ Малюк заявив, що стеження за журналістами є неприпустимим

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та заявив про звільнення керівника ДЗНД СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УП.

“Наголошую – такі дії (окремих співробітників ДЗНД) є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ”.

За його словами, викликають справжнє обурення дії окремих співробітників департаменту захисту національної державності. Він зазначив, що, на жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.

“Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання”.