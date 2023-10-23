Політика

Голова МЗС Німеччини заявила, що Україні потрібен “зимовий захисний екран”

23 Жовтня 2023 12:36
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німеччина, мзс

Допомога Україні зараз є ще більш актуальною з огляду на події на Близькому Сході.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Люксембурзі в понеділок.

«Російський президент, звісно, радіє тому, що відбувається на Близькому Сході, тому ми надаємо ще більше уваги Україні, ніж раніше», – сказала Бербок.

За її словами, особливо на порозі зими потрібний «зимовий захисний екран» для України. ФРН, нагадала дипломат, надала на захист українського повітря 1 млрд євро, а на гуманітарні потреби людей – додатково 20 млн євро на проєкти співробітництва в галузі розвитку.

«Ми сподіваємося, що це допоможе українцям захиститися та пройти зиму якнайкраще», – зазначила глава німецького МЗС.

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, міністр назвала її драматичною. ЄС міцно стоїть на боці Ізраїлю і одночасно робить усе можливе для зменшення страждань жителів сектору Гази, підкреслила Бербок. Вона зазначила, що ФРН надає через міжнародні організації 50 млн євро гуманітарної допомоги людям у Газі – на воду, продукти харчування, медикаменти тощо. Бербок зауважила, що європейцям зрозуміло, що мир і безпека в регіоні, для Ізраїлю і палестинців будуть можливі лише тоді, коли тероризм буде подолано. А також те, що вже сьогодні треба дивитися в майбутнє, думати, як воно має виглядати, як можна разом з міжнародними акторами гарантувати мир і безпеку. Про це говорили вихідними в Каїрі, про це йтиметься сьогодні в Люксембурзі та наступними днями в Нью-Йорку.

«ЄС, Німеччині зрозуміло, що ізраїльтяни та палестинці можуть жити на тривалій основі в мирі, безпеці та без терору лише на засадах реалізації принципу «двох держав», – заявила Бербок.

Як зазначив керівник зовнішньополітичного відомства Латвії Кріш’яніс Каріньш,  Європа має зберігати фокус уваги на ситуації в Україні, надавати їй всебічну допомогу та сприяти її вступу до ЄС і до НАТО.

«Сьогодні ми матимемо кілька важливих тем. На мій погляд, найбільш важливо, що, попри всі кризи, які зараз вибухають по усьому світу, ми в Європі маємо тримати фокус уваги на Україні. Російська війна проти України триває, її жорстокість не змінилася жодним чином. Вчора ми знову бачили атаку проти цивільної інфраструктури. Україна потребує нашої підтримки, військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Ми маємо працювати, щоб привести Україну в Європейський Союз та НАТО», – сказав латвійський дипломат.


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