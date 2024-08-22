Суспільство

Голова МАГАТЕ відвідає Курську АЕС
22 Серпня 2024 13:27
АЕС, МАГАТЕ
Курська АЕС / Вікіпедія

Наступного тижня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Курську АЕС.

Про це пише Financial Times.

Під час свого інтервʼю виданню, голова МАГАТЕ повідомив про намір наступного тижня відвідати Курську АЕС на запрошення російської влади. 

Гроссі має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання і під’їзних шляхів. Він зазначив, що в результаті просування української армії вглиб Росії, АЕС тепер перебуває в межах артилерійської досяжності української армії.

Голова МАГАТЕ зауважує, що близькість АЕС до бойових дій викликає “особливе занепокоєння”, оскільки на станції функціонують два реактори РВПК, подібні до тих, що використовувались на Чорнобильській АЕС.

“Я відвідав кілька таких станцій. Ви можете ходити і бачити паливні елементи, які опускаються вниз, ніби це спортивний зал або щось подібне”.


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