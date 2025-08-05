Голкіпер “Кривбасу” поїхав з командою в Словенію і не повернувся

Голкіпер криворізького футбольного клубу “Кривбас” Ігор Омельченко залишив команду під час навчально-тренувальних зборів у Словенії та не повернувся до України.

Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

Реклама

19-річний футболіст покинув розташування команди за кордоном та не повернувся до України разом з усією делегацією. З Омельченком вдалося встановити зв’язок, однак він відмовився повертатися.

“Ми продовжуємо проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікувати з відповідними органами стосовно цієї події. ФК “Кривбас” проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась”, – йдеться у повідомленні.

У клубі підкреслюють, що контракт футболіста залишається чинним ще на рік, і закликає Омельченка виконувати свої зобов’язання.