        Спорт

        Голкіпер “Кривбасу” поїхав з командою в Словенію і не повернувся

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 09:00
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        Ігор Омельченко / Фото: ФК "Кривбас"
        Ігор Омельченко / Фото: ФК "Кривбас"

        Голкіпер криворізького футбольного клубу “Кривбас” Ігор Омельченко залишив команду під час навчально-тренувальних зборів у Словенії та не повернувся до України.

        Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

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        19-річний футболіст покинув розташування команди за кордоном та не повернувся до України разом з усією делегацією. З Омельченком вдалося встановити зв’язок, однак він відмовився повертатися.

        “Ми продовжуємо проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікувати з відповідними органами стосовно цієї події. ФК “Кривбас” проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась”, – йдеться у повідомленні.

        У клубі підкреслюють, що контракт футболіста залишається чинним ще на рік, і закликає Омельченка виконувати свої зобов’язання.


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