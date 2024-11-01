Політика

Голівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес заявила, що віддасть голос за Камалу Гарріс на президентських виборах 
1 Листопада 2024 21:04
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вибори, Камала Гарріс
Дженніфер Лопес / Фото з відкритих джерел

На мітингу на підтримку кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс в Лас-Вегасі виступила голлівудська акторка і співачка Дженніфер Лопес.

 Про це інформує Sky News.

“Я мати, я сестра, я акторка і артистка, мені подобається Голлівуд і все таке. Мені подобається, коли перемагає хороший хлопець або, в цьому випадку, хороша дівчина”, – зазначила співачка.

У своїй промові Лопес наголосила на своєму американському громадянстві та пуерториканському походженні, закликавши виборців голосувати за Гарріс, попри те, що Трамп продовжує завойовувати популярність серед латиноамериканського населення США.

“І з розумінням нашого минулого і вірою в наше майбутнє, я з гордістю віддам свій голос за Камалу Гарріс на посаду президента Сполучених Штатів”,  – додала вона.


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