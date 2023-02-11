Хочуть відвернути ЗСУ від Донбасу: у NYT спрогнозували, де росіяни можуть відкрити ще один фронт

Протягом більшої частини зими війна в Україні переросла в повільну, але надзвичайно жорстоку боротьбу вздовж нерівної лінії фронту довжиною 600 миль на південному сході. Тепер і Україна, і Росія готові піти в наступ.

Росія, побоюючись зростання українського арсеналу зброї із Заходу, йде першою, пише The New York Times.

Використовуючи десятки тисяч нових призовників у надії здобути перемогу над Україною, її війська атакують сильно укріплені позиції на понівечених бомбами полях і через випалені ліси на сході. Вони шукають вразливі місця, сподіваючись використати прогалини та готують основу для того, що Україна попереджає, що може стати найамбітнішою кампанією Москви з початку війни.

Тепер Україна повинна захищатися від російського нападу, не вичерпуючи ресурсів, необхідних для проведення власного наступу.

З огляду на те, що близько 320 000 російських солдатів вже знаходяться в Україні, а 150 000, за оцінками, перебувають на тренувальних майданчиках, Кремль може спробувати захопити українські позиції за допомогою величезної кількості атак.

Президент Росії Володимир Путін віддав наказ захопити весь Донбас до березня, повідомляє українська розвідка.

З огляду на те, що близько 320 000 російських солдатів вже знаходяться в Україні, а 150 000, за оцінками, перебувають на тренувальних майданчиках, Кремль може спробувати захопити українські позиції за допомогою величезної кількості атак.

Росія вже посилила східну лінію фронту для штурму ключових українських позицій. Вона прагне забезпечити собі символічну перемогу, вигнавши нарешті українців з Бахмута, де бій точиться з травня.

Росія також може спробувати відвернути оборону України, відкривши новий фронт. Атака з нового фронту, швидше за все, означала б наближення з території самої Росії, тому українці уважно стежать за рухами навколо прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами повернутися в Харківську область.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк очікує, що російська армія спробує захопити Донбас, а потім “оголосить про завершення спецоперації” і викличе на переговори.

Це буде вже третя спроба Росії захопити Донбас з початку війни – перші дві зазнали невдачі.