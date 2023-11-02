Суспільство

Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде — Залужний

2 Листопада 2023 10:13
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що, швидше за все, на фронті «глибокого і красивого прориву не буде».

В інтерв’ю The Economist Залужний зазначив, що поле бою нагадує йому великий конфлікт столітньої давнини.

«Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут», — сказав він.

За його словами, для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.

Хід контрнаступу підірвав сподівання Заходу на те, що Україна зможе використати його, щоб показати, що війну неможливо виграти, і таким чином змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путіна, змусивши його сісти за стіл переговорів.

Це також підірвало припущення Залужного, що він зможе зупинити Росію, знекровивши її війська.

«Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 000 загиблих. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну», — сказав він.

Однак не в Росії, де життя коштує дешево і де Путін орієнтується на першу і другу світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей.


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