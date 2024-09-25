Суспільство

Глобальне потепління вдвічі збільшило ймовірність повеней у Європі
25 Вересня 2024 15:28
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європа, негода
Повінь у Чехії / Фото: People in Need.

Імовірність повеней у Європі, аналогічних спричиненій штормом “Борис”, збільшилася вдвічі через зміну клімату, спричинену людською діяльністю.

Про це йдеться в дослідженні World Weather Attribution, міжнародної групи вчених, що спеціалізуються на оцінках ролі зміни клімату в стихійних лихах.

Як з’ясували вчені, унаслідок шторму “Борис” у Європі за чотири дні випало на 20% більше опадів, ніж могло б випасти за аналогічних умов у тому ж регіоні в доіндустріальному світі. Через глобальне потепління тепліше повітря утримує більше вологи, що сприяє інтенсивнішим дощам.

Водночас у World Weather Attribution наголосили, що наслідки “Бориса” могли бути ще серйознішими, якби не превентивні заходи, вжиті владою країн Європи – після попередніх сильних повеней на континенті вони інвестували значні кошти в системи прогнозування, а також у будівництво дамб та інших захисних споруд.


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