Ураган Мелісса на підході до Ямайки: третина острова вже без електрики

Супутниковий знімок Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) показує ураган Мелісса, що наближається до Ямайки.

Про це пише BBC.

Як повідомили в Національному центрі надзвичайних операцій Ямайки, ураган усе ще на певній відстані, але пришвидшується. Його око очікують біля узбережжя приблизно опівдні за місцевим часом.

Коли ураган досягне суші, його сила відповідатиме п’ятій категорії, після чого він ослабне до четвертої, перетинаючи острів. У затоках і бухтах вода може піднятися до 4 метрів, що відповідає приблизно двом поверхам.

Вже зафіксовано масові відключення електроенергії: понад 200 тисяч людей залишилися без світла. Більшість лікарень мають резервне живлення, але не всі. Рятувальні рейси можуть розпочатися вже у четвер, однак влада наголошує: часу на підготовку залишається дедалі менше.

“Не робіть ставку проти Мелісси — це парі, яке ми не виграємо”, — попередив міністр місцевого самоуправління Десмонд Маккензі.

Ураган Мелісса, супутниковий знімок / Фото: BBC

Ямайські чиновники заявили, що важко давати практичні поради людям, які опинилися в епіцентрі урагану п’ятої категорії, однак існують базові дії, які можна виконати, поки ще є час. Річард Томпсон, виконувач обов’язків директора Управління з питань надзвичайних ситуацій Ямайки, дав такі рекомендації:

Занесіть усі предмети з подвір’я в будинок, оскільки багато з них можуть перетворитися на “снаряди” при сильному вітрі.

Подбайте про безпеку своїх тварин.

Якщо ви всередині, тримайтеся якомога далі від зовнішніх стін будинку.

Якщо у вас двоповерховий дім — залишайтеся на першому поверсі.

Якщо можете — негайно вирушайте до притулку. Пошуково-рятувальні команди працюють, але, за словами Томпсона, “ми не можемо проводити пошук і порятунок у розпал стихії”.

Уникайте узбережжя, ярів і низин — цей заклик сьогодні повторювали неодноразово.