Політика

Глави МЗС країн НАТО обіцяють збільшити підтримку України

29 Листопада 2022 18:15
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допомога, нато

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО пообіцяли посилити підтримку України та допомогти відновити її енергетичну інфраструктуру на тлі російських атак.

“Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових послуг”, – йдеться у заяві глав МЗС за підсумками першого дня переговорів на саміті НАТО у Бухаресті.

“Ми продовжимо і посилимо політичну та практичну підтримку України, оскільки вона продовжує захищати свій суверенітет та територіальну цілісність […] і підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно”, – наголошується в заяві.


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