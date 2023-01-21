Глави МЗС країн Балтії закликали Берлін негайно дати Україні танки

21 січня Литва, Латвія та Естонія звернулися до Німеччини із закликом негайно надати Україні такі необхідні танки Leopard 2.

“Ми, міністри закордонних справ, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Особливу відповідальність у цьому питанні несе Німеччина як провідна європейська держава”, – написав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

We, 🇱🇹 🇱🇻🇪🇪 Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 21, 2023

Німецькі політики критикують зволікання з танками для України.

“Історія дивиться на нас, і Німеччина, на жаль, зазнала поразки. Принаймні, було б правильно дати дозвіл нашим партнерам”, – заявила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, маючи на увазі бажання таких країн, як Польща, постачати танки Leopard в Україну.

Штрак-Ціммерманн, яка входить до коаліційної партії “Вільні демократи”, зазначила, що комунікація канцлера Олафа Шольца з питання постачання танків була “катастрофою”.