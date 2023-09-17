Глава Єврокомісії закликала країни ЄС забрати з Італії частину біженців

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала європейські країни забрати з Італії частину нелегальних мігрантів, які прибули туди. “Нерегульована імміграція – це виклик, який вимагає європейської відповіді”, – наголосила вона під час спільного відвідування італійського острова Лампедуза з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у неділю, 17 вересня.

Як і кожного літа, острів Лампедуза, розташований за 145 км на північ від Тунісу, страждає від напливу десятків тисяч мігрантів з Африки. Лише з 11 до 13 вересня туди прибуло близько 8500 осіб на 199 судах. В результаті кількість біженців на Лампедузі перевищила кількість мешканців цього італійського острова.

За даними Червоного Хреста, на ранок 17 вересня у центрі прийому мігрантів на Лампедузі, розрахованому на 400 осіб, залишалося 1500 осіб. Протягом дня їх планується перевезти до Сицилії та континентальної частини Італії.

Джорджа Мелоні закликала ЄС до якнайшвидшого вжиття необхідних заходів. “Ситуація в Італії через наплив мігрантів нестерпна. Майбутнє Європи залежить від здатності Європи протистояти таким кризам, як міграційна. Ми повинні зупинити неконтрольовану міграцію. Італійсько-туніський міграційний договір має бути якнайшвидше поширений на інші північноафриканські країни. Брати участь мають всі країни ЄС. Простий перерозподіл мігрантів та біженців між країнами Євросоюзу не вирішить проблему”, – наголосила вона.

15 вересня Мелоні закликала створити європейську місію, щоб зупинити судна з мігрантами, що прямують на Лампедузу, і в разі потреби задіяти військово-морські сили. Урсула фон дер Ляйєн у відповідь на це запропонувала посилити спостереження на морі та з повітря по лінії Європейської прикордонної служби Frontex. Вона також підтримала ініціативу вивчити опції для розширення місій ВМС, що діють, або узгодження нових.

Силові структури Тунісу напередодні провели масштабні операції проти мігрантів і контрабандистів у низці прибережних міст країни, щоб припинити нелегальну міграцію до Італії. За словами очевидців та влади, було затримано сотні мігрантів та велику кількість контрабандистів.