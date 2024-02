Глава Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні

Європейський Союз планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро.

Про це зранку 6 лютого повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Вчорашня політична угода про виділення Україні 50 мільярдів євро — це великий крок вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена. Ми плануємо розпочати виплати в березні”, — написала фон дер Ляєн.

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March.