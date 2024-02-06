Економіка

Глава Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні

6 Лютого 2024 09:38
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допомога, Євросоюз
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає в Європарламенті / Фото АР

Європейський Союз планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро.

Про це зранку 6 лютого повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Вчорашня політична угода про виділення Україні 50 мільярдів євро — це великий крок вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена. Ми плануємо розпочати виплати в березні”, — написала фон дер Ляєн.


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