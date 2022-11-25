Глава Укрзалізниці вибачився перед пасажирами

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін вибачився перед пасажирами, “кому наші затримки доставили незручності”

“Вчора був найгірший день по виконанню графіка руху пасажирських поїздів за всю історію моїх спостережень. Тільки 37% поїздів доїхали вчасно.

Я прошу вибачення у наших пасажирів, зустрічаючих їх близьких, та всіх тих, кому наші затримки доставили незручності.

Я міг би зіслатися на війну і зробити вигляд, що все ок. Але у нас в команді є правило – «війна – не вибачення». Ми маємо працювати чітко і тримати рівень, незважаючи на війну”, – написав він у Telegram.

Камишін також подякував залізничникам за чітку та злагоджену роботу.

“Треба жити вперед. За вихідні розгребемось і вийдемо на графік”, – запевнив він.