Глава МЗС Польщі у Києві оголосить про новий пакет допомоги для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який перебуває з візитом у Києві 22 грудня, оголосить новий пакет допомоги для України.

Про це повідомив речник польського МЗС Павел Вронський, передає PAP.

Представник зовнішньополітичного відомства Польщі заявив, що візит є важливим, оскільки Сікорський є першим високопосадовцем, що прибув до Києва після рішення ЄС щодо початку перемовин про вступ України.

Вронський зазначив, що у польського міністра закордонних справ запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою, президентом Володимиром Зеленським, секретарем РНБО Олексієм Даніловим і очільником МО Рустемом Умєровим.

“Глава МЗС приготує та представить пакет допомоги для України та ідею співпраці та політичної підтримки. Польща не може бути лише військовим хабом, вона має бути економічним та політичним хабом для України”, — розповів речник.

При цьому представник відомства не уточнив, про яку допомогу мовиться.