Політика

Глава МЗС Польщі натякнув на можливий референдум щодо членства Угорщини в ЄС
8 Березня 2025 20:55
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / Фото Radosław Sikorski @sikorskiradek
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / Фото Radosław Sikorski @sikorskiradek

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував плани Угорщини провести референдум щодо членства України в ЄС. У соцмережі X він припустив, що було б цікаво дізнатися результати аналогічного голосування серед європейців щодо членства самої Угорщини в Євросоюзі.

«Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво дізнатися результати референдуму в ЄС щодо членства Угорщини Орбана», – написав Сікорський.

Днем раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування громадян щодо їхнього ставлення до вступу України в ЄС. Це так звані національні консультації, які проводяться поштою. Угорці отримують листи з питаннями та готовими варіантами відповідей.

Видання Politico з посиланням на угорські ЗМІ зазначає, що такі опитування часто містять упереджені формулювання, а їхні результати зазвичай збігаються з позицією уряду. Опозиція та громадські організації критикують ці консультації, вважаючи їх інструментом пропаганди.


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