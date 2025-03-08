Глава МЗС Польщі натякнув на можливий референдум щодо членства Угорщини в ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував плани Угорщини провести референдум щодо членства України в ЄС. У соцмережі X він припустив, що було б цікаво дізнатися результати аналогічного голосування серед європейців щодо членства самої Угорщини в Євросоюзі.

«Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво дізнатися результати референдуму в ЄС щодо членства Угорщини Орбана», – написав Сікорський.

Węgry zamierzają przeprowadzić referendum w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

A ja ciekaw byłbym wyników referendum w UE w sprawie członkostwa orbanowskich Węgier. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 8, 2025

Днем раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування громадян щодо їхнього ставлення до вступу України в ЄС. Це так звані національні консультації, які проводяться поштою. Угорці отримують листи з питаннями та готовими варіантами відповідей.

Видання Politico з посиланням на угорські ЗМІ зазначає, що такі опитування часто містять упереджені формулювання, а їхні результати зазвичай збігаються з позицією уряду. Опозиція та громадські організації критикують ці консультації, вважаючи їх інструментом пропаганди.