Політика

Глава МЗС Китаю провів з Лавровим телефонну розмову щодо України після “саміту миру” у Саудівській Аравії

8 Серпня 2023 15:14
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китай, лавров, саміт

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим після участі КНР в зустрічі у Саудівській Аравії щодо української “формули миру”.

Про це повідомляє МЗС Китаю.

Китайський топ-дипломат у розмові з Лавровим відзначив “новий прогрес” у стратегічній координації та практичній співпраці з Москвою після останньої поїздки лідера Китаю до Москви у березні 2023 року.

“Факти доводять, що Китай та Росія – вірні та надійні друзі і хороші партнери. Зараз найважливіше завдання для сторін – продовжувати реалізовувати консенсус, досягнутий главами держав, та працювати над постійним розвитком на високому рівні комплексного стратегічного партнерства Росії та Китаю для нової ери”.

Ван Ї додав, що Китай та Росія мають координувати дії та просувати “багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин”.  

Щодо України топ-дипломат заявив, що Китай дотримуватиметься “незалежної та неупередженої позиції”, планує активно виступати за мирні переговори та політичне рішення. 

Лавров, як зазначають, заявив, що Москва погоджується з позицією Китаю щодо “політичного врегулювання української кризи” та вітає “конструктивну роль Китаю”. 


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