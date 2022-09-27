Глава МЗС Чехії: Скупчення російських дезертирів може становити загрозу безпеці

Скупчення російських дезертирів у Чехії може становити загрозу безпеці країни, оскільки серед них можуть бути російські агенти. Про це заявив міністр закордонних справ Ян Липавський до дебатів про надання притулку росіянам, які тікають від мобілізації, і наголосив, що він тривалий час працює над зниженням впливу російських спецслужб у Європі.

«Російські громадяни, покликані на військову службу, мають висловлювати свою думку насамперед у Росії. Ми прийняли 400 тисяч біженців з України і наші можливості на межі», – цитує голову чеської дипломатії Радіо Прага. За його словами, насамперед необхідно допомагати тим, хто перебуває у безпосередній небезпеці.

«Це не змінює того факту, що ми дотримуємось усіх міжнародно-правових зобов’язань. Ми не зобов’язані надавати візу всім, хто подає заяву. Навпаки, будь-хто може подати заяву на притулок до ЄС, вона буде надана тим, хто має на неї право відповідно до міжнародного права», – сказав Ян Липавський.