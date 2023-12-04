Глава МЗС Британії 6 грудня прибуде до Вашингтона: говоритиме про підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 6 грудня прибуде до Вашингтона з робочим візитом, в ході якого обговорить надання військової допомоги Україні.

Про це повідомили у британському МЗС, передає Reuters.

Як зазначається, під час візиту запланована низка двосторонніх зустрічей з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і членами Конгресу від Республіканської та Демократичної партій.

“Кемерон візьме участь у дискусіях зі своїми американськими колегами з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії”, — вказали у відомстві.

Міністр закордонних справ Британії також працюватиме у Вашингтоні над деескалацією напруженості на Близькому Сході.