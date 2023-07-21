Глава ЦРУ заявив, що Росія має проблеми в обороні

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс повідомив, що зберігає оптимізм щодо успіху України в наступі проти Росії.

Про це він сказав під час свого виступу на безпековому форумі в Аспені, а відповідну заяву зробив, ґрунтуючись на отриманих розвідданих.

“Це буде важке завдання, але ми, як розвідувальне агентство, зробимо все можливе, щоб забезпечити розвідувальну підтримку та обмін інформацією, які допоможуть українцям досягти прогресу”, — сказав директор ЦРУ.

За його словами, в основі оборони РФ є низка значних структурних недоліків. До них, зокрема, належать низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва.