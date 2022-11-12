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HIMARS тепер дістає до Криму, – Арестович

12 Листопада 2022 16:24
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крим

Після звільнення правобережжя Херсонщини й самого обласного центру ЗСУ наблизились до Криму. Тепер на територію окупованого півострову дістають HIMARS.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

Арестович зазначив, що до основних виходів з Криму з Херсону й Нової Каховки нині менше, ніж 80 кілометрів. Це означає, що туди дістають HIMARS, а отже ці шляхи перебуватимуть під вогневим контролем ЗСУ. Крім того, якщо ми отримаємо далекобійні снаряди, то HIMARS можуть дістати аеродроми в Саках, Джанкої, Гвардійську.

“По складах, по місцях зберігання палива, по командних пунктах. Усе по класиці. Крім того, ми ж не зобов’язані стріляти лише по Криму з Херсона, там є багато цікавих цілей по всій лінії фронту, й усюди полетить”, – зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він продовжив, що разом з тим звільняються не менше, ніж 8 бойових бригад ЗСУ. Зрозуміло, що вони будуть перекинуті на інші напрямки. І там, де з’являться навіть 4 бригади буде радикальна зміна умов.

“За моїми відчуттями паузи не буде і близько. Будуть дуже активні дії ЗСУ. Ніхто не збирається давати ворогу паузу, бо фронт тріщить, мораль тріщить, треба добивати”, – наголосив Арестович.


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