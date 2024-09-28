Політика

“Хезболлу” може очолити Хашем Сафіддін
28 Вересня 2024 19:55
читать на русском →
Хезболла
Хасан Насралла виступає перед своїми прихильниками в Баальбеку у 2018, Ліван / Фото NYT

Видатний керівник «Хезболли» Хашем Сафіддін може незабаром очолити це терористичне угруповання, повідомляє The New York Times із посиланням на ізраїльські джерела.

За їхніми даними, оголошення про нового главу угруповання «можуть зробити незабаром». За такого розвитку подій Сафіддін стане наступником Хасана Насралли, який загинув у п’ятницю ввечері під час ізраїльського удару по Бейруту.

«Усі три співрозмовники газети сказали, що Хашем Сафіддін, племінник Насралли, – ключова фігура в тому, що стосується політичної та соціальної діяльності угруповання. Він не був на об’єкті, по якому завдали удару», – пише газета.

Згідно з її інформацією, Сафіддіна давно вважали потенційним наступником Насралли. При цьому ліванське видання «Оріан-ле-Жур» пояснює, що Сафіддін – голова виконкому «Хезболли». Він вважається близькою до Тегерана фігурою. На початку 2023 року його вже називали можливим наступним лідером угруповання на тлі чуток про погіршення стану здоров’я Насралли.

У суботу в «Хезболлі» підтвердили загибель Насралли. Раніше про його ліквідацію повідомили ізраїльські військові.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Вересня 2024 18:57

Стало відомо ім’я судді Верховного Суду, який загинув у Козачій Лопані
28 Вересня 2024 17:47

Росіяни вбили у Слатіному трьох людей
28 Вересня 2024 17:10

Жертвою удару в Козачій Лопані став суддя Верховного Суду України
28 Вересня 2024 16:58

З початку доби росіяни скинули на Сумщину 20 КАБів – Генштаб
28 Вересня 2024 16:44

У Кривому Розі завершено роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу, який стався 27 вересня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
усі думки