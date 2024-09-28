“Хезболлу” може очолити Хашем Сафіддін

Видатний керівник «Хезболли» Хашем Сафіддін може незабаром очолити це терористичне угруповання, повідомляє The New York Times із посиланням на ізраїльські джерела.

За їхніми даними, оголошення про нового главу угруповання «можуть зробити незабаром». За такого розвитку подій Сафіддін стане наступником Хасана Насралли, який загинув у п’ятницю ввечері під час ізраїльського удару по Бейруту.

«Усі три співрозмовники газети сказали, що Хашем Сафіддін, племінник Насралли, – ключова фігура в тому, що стосується політичної та соціальної діяльності угруповання. Він не був на об’єкті, по якому завдали удару», – пише газета.

Згідно з її інформацією, Сафіддіна давно вважали потенційним наступником Насралли. При цьому ліванське видання «Оріан-ле-Жур» пояснює, що Сафіддін – голова виконкому «Хезболли». Він вважається близькою до Тегерана фігурою. На початку 2023 року його вже називали можливим наступним лідером угруповання на тлі чуток про погіршення стану здоров’я Насралли.

У суботу в «Хезболлі» підтвердили загибель Насралли. Раніше про його ліквідацію повідомили ізраїльські військові.