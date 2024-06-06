Техно

“Хезболла” уразила ізраїльський ‭”Залізний купол”

6 Червня 2024 15:48
ізраїль
Пускова установка ізраїльського зенітного комплексу Iron Dome / Скриншот з відео

Терористичне угруповання “Хезболла” уразило за допомогою іранського ракетного комплексу ізраїльську зенітну систему “Залізний купол”.

Відповідні кадри опубліковані в мережі.

Як повідомляє Мілітарний, на відео фінальний відрізок польоту керованої ракети іранського протитанкового комплексу Almas, що заходить на ціль.

Ізраїльська пускова установка ЗРК Iron Dome була розміщена на військовій базі АОІ поблизу населеного пункту Рамот Нафталі, що розташований на півночі країни.

Не виключено, що на зображених кадрах був уражений макет установки, про що свідчить  низка розбіжностей з оригіналом. Точним підтвердженням того, що був уражений справжній комплекс, були б дані об’єктивного контролю з результатами влучання, однак вони наразі відсутні в мережі.


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