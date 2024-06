“Хезболла” уразила ізраїльський ‭”Залізний купол”

Терористичне угруповання “Хезболла” уразило за допомогою іранського ракетного комплексу ізраїльську зенітну систему “Залізний купол”.

Відповідні кадри опубліковані в мережі.

Як повідомляє Мілітарний, на відео фінальний відрізок польоту керованої ракети іранського протитанкового комплексу Almas, що заходить на ціль.

It appears Hezbollah did hit the Iron Dome launcher with a guided missile. This is the first time I've observed an Iron Dome launcher being hit. Separately, Palestinian terrorist groups have been trying to do this for years, but I've never seen evidence they were successful. https://t.co/6KB518OqJ4 pic.twitter.com/j6LZdJXK4W