Політика

“Хезболла” підтвердила смерть Хасана Насралли
28 Вересня 2024 15:12
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Хезболла
Хлопчики-скаути несуть фотографію лідера «Хезболли» Сайєда Хасана Насралли під час похорону члена «Хезболли» Алі Мохамеда Чалбі в Кфар Мелкі, Ліван, 19 вересня 2024 року / Фото Reuters

Терористичне угруповання «Хезболла» офіційно підтвердило, що її ватажок Хасан Насралла загинув унаслідок ізраїльського удару по Бейруту.

«Хасан Насралла приєднався до своїх соратників-мучеників», – наводять ЗМІ заяву угруповання.

Керівництво «Хезболли» також присягнулося продовжити вести військові дії проти Ізраїлю, надавати підтримку Палестині і Газі та «захищати Ліван і його стійкий і благородний народ». «Його Високопреосвященство все ще серед нас зі своїми думками і духом. Ми всі даємо обітницю вірності прихильності опору і самопожертви до самої перемоги», – йдеться в заяві “Хезболли”.

За даними порталу Ynet, для ліквідації лідера «Хезболли» ЦАХАЛ скинула 80 авіабомб вагою до 1 тонни кожна в районі, де розташовувався підземний бункер Насралли.


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