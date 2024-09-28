“Хезболла” підтвердила смерть Хасана Насралли

Терористичне угруповання «Хезболла» офіційно підтвердило, що її ватажок Хасан Насралла загинув унаслідок ізраїльського удару по Бейруту.

«Хасан Насралла приєднався до своїх соратників-мучеників», – наводять ЗМІ заяву угруповання.

Керівництво «Хезболли» також присягнулося продовжити вести військові дії проти Ізраїлю, надавати підтримку Палестині і Газі та «захищати Ліван і його стійкий і благородний народ». «Його Високопреосвященство все ще серед нас зі своїми думками і духом. Ми всі даємо обітницю вірності прихильності опору і самопожертви до самої перемоги», – йдеться в заяві “Хезболли”.

За даними порталу Ynet, для ліквідації лідера «Хезболли» ЦАХАЛ скинула 80 авіабомб вагою до 1 тонни кожна в районі, де розташовувався підземний бункер Насралли.