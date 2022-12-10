Херсонщину за добу обстріляли понад 50 разів, двоє людей загинули

Протягом доби внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини загинуло 2 людей, 8 дістали поранень.
“За добу росіяни 51 раз обстріляли область. Били з мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії. Поранення отримали 8 людей. 2 людини загинуло”, – повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.
Тимошенко зазначив, що внаслідок удару постраждали житлові квартали міста, ворог пошкодив лікарню, магазини та складські приміщення.
Снаряди противника також завдали шкоди об‘єктам інфраструктури.
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