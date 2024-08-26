Суспільство

Герої України отримають від держави безкоштовно житло 
26 Серпня 2024 17:51

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України.

Відповідний указ №596/2024 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Житло для постійного проживання надаватимуть Героям України та їхнім сім’ям, незалежно від того, чи потребують вони поліпшення житлових умов.

Вказана допомога надається в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.


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