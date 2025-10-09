Генштаб ЗСУ змінив назви для трьох напрямків фронту

У Генеральному штабі перейменували три напрямки фронту у східній операційній зоні.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.

“У зв’язку з переходом Збройних Сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки змінюються найменування деяких напрямків у східній операційній зоні”, – йдеться у повідомленні.

У зведеннях Генштабу ЗСУ тепер відсутні Сіверський, Новопавлівський та Торецький напрямки – замість цього повідомлятиметься про ситуацію на Слов’янському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках.