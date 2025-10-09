        Суспільство

        Генштаб ЗСУ змінив назви для трьох напрямків фронту

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 07:03
        читать на русском →
        Українські артилеристи / Фото: 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ
        Українські артилеристи / Фото: 122 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

        У Генеральному штабі перейменували три напрямки фронту у східній операційній зоні.

        Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ.

        “У зв’язку з переходом Збройних Сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки змінюються найменування деяких напрямків у східній операційній зоні”, – йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        У зведеннях Генштабу ЗСУ тепер відсутні Сіверський, Новопавлівський та Торецький напрямки – замість цього повідомлятиметься про ситуацію на Слов’янському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини