Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського заводу з виробництва вибухівки та комплексу з перевалки нафти в Криму

У ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів окупаційних сил: федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова», потужності АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії та склад боєприпасів 18-ї загальновійськової армії рф. За повідомленням Генштабу, на місцях зафіксовано вибухи та масштабні пожежі; результати влучань по складу боєприпасів уточнюються.

Підрозділи Сил оборони діяли в рамках заходів зі зниження наступального потенціалу противника та його спроможностей щодо ракетно-бомбових ударів. Генштаб зазначив, що уражено територію федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» — одного з найбільших російських виробників вибухових речовин, який може споряджати авіаційні й артилерійські снаряди, авіаційні бомби (у тому числі керовані), бойові частини кумулятивних протитанкових ракет, боєприпаси для інженерних військ та бойові частини для ракетних комплексів ППО. Також завод у рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів. У районі цілі зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Крім того, повідомляється про ураження потужностей АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії (ТОТ АР Крим) — багатофункціонального технологічного комплексу для перевалки нафти й нафтопродуктів між залізничними вагонами-цистернами, морськими суднами та автомобільним транспортом, який використовувався для забезпечення російської окупаційної армії. Після влучання на території об’єкта виникла масштабна пожежа.

Реклама

Реклама

Також на тимчасово окупованій території Криму зафіксовані влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії рф; Генштаб повідомляє, що результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів для підірвання воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та примусити рф припинити збройну агресію проти України.