Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян

В Україні за минулу добу ліквідували 680 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 301 тисячу військових.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на середу, 1 листопада, втрати РФ становлять:
- особового складу — близько 301 490 (+680) осіб,
- танків — 5223 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 9834 (+30) од,
- артилерійських систем — 7250 (+23) од,
- РСЗВ — 846 (+2) од,
- засобів ППО — 563 (+1) од,
- літаків — 321 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5468 (+28),
- крилатих ракет — 1547 (+1),
- кораблів /катерів — 20 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9624 (+34) од,
- спеціальної техніки — 1019 (+3).