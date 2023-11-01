Суспільство

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян

1 Листопада 2023 08:16
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війна

В Україні за минулу добу ліквідували 680 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 301 тисячу військових.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на середу, 1 листопада, втрати РФ становлять:

  • особового складу — близько 301 490 (+680) осіб,
  • танків — 5223 (+12) од,
  • бойових броньованих машин — 9834 (+30) од,
  • артилерійських систем — 7250 (+23) од,
  • РСЗВ — 846 (+2) од,
  • засобів ППО — 563 (+1) од,
  • літаків — 321 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5468 (+28),
  • крилатих ракет — 1547 (+1),
  • кораблів /катерів — 20 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9624 (+34) од,
  • спеціальної техніки — 1019 (+3).

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