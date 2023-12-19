Генштаб запропонував додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей

Генштаб Збройних сил України попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Це питання виносили на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції.

“Головком та Генштаб звернулися на рівні Ставки з мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб”, – заявив глава держави.

За його словами, це серйозна цифра. Він відповів військовим, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

Він також додав, що має бути комплексний план щодо того, що буде з мільйонною армією людей та з хлопцями, які вже два роки захищають нашу державу. І цей план має міститися у законі, який розробляє Верховна рада разом з військовими.