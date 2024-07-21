Генштаб: Ворог тисне на Покровському напрямку – відбито шістнадцять атак противника

Ситуація на фронті характеризується активністю ворога на Харківському, Куп’янському та Покровському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Загалом, від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули вже 7 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке, крім того, завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному.