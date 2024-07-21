Генштаб: Ворог тисне на Покровському напрямку – відбито шістнадцять атак противника

Ситуація на фронті характеризується активністю ворога на Харківському, Куп’янському та Покровському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.
Загалом, від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень.
Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули вже 7 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Борщова, Глибоке, крім того, завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Дехтярному.
- Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти сім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Всі ворожі атаки відбиті підрозділами Сил оборони.
- На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Андріївки, два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.
- Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще два – триває.
- На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії.
- На Краматорському напрямку загарбники здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Андріївки. На даний час точиться бій. Ситуація контрольована.
- На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох. Ворог зосередив свої зусилля в районі Північного, Залізного та Нью-Йорку, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк, за сьогоднішній день ворог вже скинув 13 КАБів.
- На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Уманського. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шістнадцять атак противника, сім атак ще тривають. Втрати ворога уточнюються.
- Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки та Карлівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.
- На Времівському напрямку противник активно застосовує авіацію, вдарив по районам населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське.
- На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три невдалих спроби атакувати наші підрозділи поблизу Роботиного та в напрямку Новоданилівки. Також терористична армія скинула на Степногірськ дві керовані авіаційні бомби.
- На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційних ударів, скинувши керовані авіаційні бомби по районах населених пунктів Тягинка, Томарине та Бургунка Херсонської області.