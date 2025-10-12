Генштаб: від початку доби — 77 бойових зіткнень; масовані атаки на Покровському й Олександрівському напрямках

Від ранку 12 жовтня на фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень. Сили оборони стримують противника, утримують рубежі та руйнують його плани. Під артобстрілами опинилися, зокрема, Бачівськ і Біла Береза на Сумщині та Залізний Міст на Чернігівщині, повідомляє Геншаб.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки; ворог завдав шість авіаударів, скинув 10 керованих авіабомб і здійснив 110 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 зіткнень у районах Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки і Колодязного; п’ять атак тривають.

На Куп’янському напрямку тривають три бойові зіткнення; загалом від початку доби зафіксовано чотири спроби просування в районах Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки. На Лиманському — п’ять зіткнень: атаки в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Мирного та Шандриголового. На Слов’янському противник здійснив одну атаку біля Ямполя. На Краматорському напрямку захисники відбили штурм у напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку зупинено сім із восьми ворожих атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русин Яру та Полтавки. На Покровському напрямку російські війська 26 разів намагалися просунутися біля Володимирівки, Шахового, Никанорівки, Новоекономічного, Родинського, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Покровська, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Горіхового та Дачного; 24 атаки вже відбито.

На Олександрівському напрямку відбито десять атак, ще чотири зіткнення тривають; ворог діє поблизу Іванівки, Олександрограда, Соснівки, Січневого, Вороного, Степового, Вербового, Олексіївки та Новогригорівки. На Гуляйпільському напрямку наступальних дій не зафіксовано. На Оріхівському агресор провів три марні атаки в районі Степового та у бік Степногірська. На Придніпровському — без наступальних дій; зафіксовано авіаудар у районі Миколаївки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці немає. Українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу.