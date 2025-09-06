Генштаб: від початку доби 68 бойових зіткнень, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку

Сили оборони стримують спроби російських військ просунутися вглиб української території. Від початку суботи зафіксовано 68 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільша інтенсивність боїв спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 34 штурми в районах низки населених пунктів і на підступах до Мирнограду та Покровська. Українські воїни відбили 32 атаки, ще два зіткнення тривають. Напружено також на Сіверському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, де окупанти здійснюють штурмові дії.

Водночас під ворожим вогнем опинилися прикордонні громади Чернігівщини й Сумщини. Російська авіація завдала ударів у районах Грем’яча та Одрадокам’янки.

Генштаб підкреслив, що Сили оборони вживають заходів, аби не допустити просування противника.