Генштаб: Ситуація залишається складною та напруженою, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках. Загалом, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведені Генштаба ЗСУ станом на 16:00.