Генштаб: Ситуація залишається складною та напруженою, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках. Загалом, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведені Генштаба ЗСУ станом на 16:00.
- На Харківському напрямку російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій.
- На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону.
- На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Одинадцять боєзіткнень завершилось, ще п’ять – триває.
- На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Григорівка та Спірне оборонці української землі відбили дев’ять атак окупаційної армії.
- На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії в напрямку позицій нашого війська поблизу Іванівського та Калинівки. На даний час точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.
- На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до п’яти. Ворог зосередив свої зусилля в районі Дачного, Торецька та Неліпівки, де Силами оборони відбито дві атаки, три боєзіткнення тривають досі.
- З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають.
- Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За сьогоднішній день зафіксовано 14 атак окупаційної армії, три з них ще тривають.
- На Оріхівському напрямку окупанти провели одну невдалу спробу атакувати наші підрозділи поблизу Малих Щербаків.
- На Придніпровському напрямку противник п’ять раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.