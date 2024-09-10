Суспільство

Генштаб: Ситуація залишається складною та напруженою, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках
10 Вересня 2024 17:36
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війна
Танкісти 4 окремої танкової бригади / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках.  Загалом, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведені Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій. 
  • На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону. 
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Одинадцять боєзіткнень завершилось, ще п’ять – триває. 
  • На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Григорівка та Спірне  оборонці української землі відбили  дев’ять атак окупаційної армії.
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії в напрямку позицій нашого війська поблизу Іванівського та Калинівки. На даний час точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.
  • На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до п’яти. Ворог зосередив свої зусилля в районі Дачного, Торецька та Неліпівки, де Силами оборони відбито дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. 
  • З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають.
  • Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За сьогоднішній день зафіксовано 14 атак окупаційної армії, три з них ще тривають.
  • На Оріхівському напрямку окупанти провели одну невдалу спробу атакувати наші підрозділи поблизу Малих Щербаків. 
  • На Придніпровському напрямку противник п’ять раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

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