Генштаб спростував заяви про нібито оточення українських військових у Курській області

Інформація про нібито “оточення” українських підрозділів у Курській області є неправдивою. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, суттєвих змін у ситуації за добу не відбулося, бойові дії в зоні відповідальності угруповання військ “Курськ” тривають.

“Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї”, – зазначили військові.

З початку доби на цьому напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень. Генштаб наголошує, що загрози оточення українських підрозділів немає.