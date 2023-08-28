Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Російські окупанти 27 серпня здійснили безуспішні наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямку. Водночас ЗСУ стримували ворожий наступ на Мар’їнському напрямку та продовжували наступальну операцію на Мелітопольському.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 28 серпня.

Зазначається, що протягом доби 27 серпня на фронті відбулось 34 бойових зіткнення.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники завдали авіаударів у районах Волфиного на Сумщині та Окіпа на Харківщині. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Хрінівка, Клюси, Лісківщина, Грем’яч, Камінь Чернігівської області; Ходине, Костянтинівка, Тур’я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку російські війська завдали авіаударів у районах Надії та Твердохлібового на Луганщині. Ворог також влаштував артилерійські і мінометні обстріли по населених пунктах Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Білогорівка на Луганщині та Торське, Діброва, Спірне, Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки на Донеччині. Противник влаштував артобстріли понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Бахмут, Часів Яр, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів. Йдеться про Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки на Донеччині. Окупанти завдали авіаудару в районі Красногорівки Донецької області. Водночас із артилерії росіяни вдарили по Красногорівці, Гострому, Мар’їнці, Катеринівці, Парасковіївці, Новомихайлівці Донецької області.

На Шахтарському напрямку російські війська завдали авіаударів у районах Золотої Ниви та Старомайорського на Донеччині. Від артобстрілів ворога постраждали населені пункти Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області

На Запорізькому напрямку загарбники завдали авіаударів у районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Ворог також атакував з артилерії понад 25 населених пунктів, зокрема Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук’янівське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки на Херсонщині. З артилерії росіяни гатили по понад 15 населених пунктах, зокрема це Берислав, Миколаївка, Львове, Молодіжне, Дніпровськ та Берегове Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують вести свою наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Захисники закріплюються там на досягнутих рубежах та проводять заходи контрбатарейної боротьби.

Українська військова авіація протягом 27 серпня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та одного – по зенітно-ракетних комплексах противника. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів російських військ, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях ворога.