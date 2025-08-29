Генштаб повідомив деталі нічного удару по нафтовій інфраструктурі в Росії

У ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, яка забезпечує російську армію нафтопродуктами.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.
Ураження стратегічного об’єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.
На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.