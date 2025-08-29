Генштаб повідомив деталі нічного удару по нафтовій інфраструктурі в Росії

У ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, яка забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Реклама

Реклама

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Ураження стратегічного об’єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.

На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.