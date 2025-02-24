Суспільство

Генштаб підтвердив ураження двох російських НПЗ: подробиці
24 Лютого 2025 10:12
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Пожежа на Рязанському НПЗ / Фото: Генштаб ЗСУ
Пожежа на Рязанському НПЗ / Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу в РФ, що працює на забезпечення окупаційної армії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Відомо про щонайменше п’ять вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

Результати ураження уточнюються.

Також напередодні підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу у Тульській області РФ – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат “8 марта”.

“Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде”, – зазначили в Генштабі.


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